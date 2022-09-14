14 Eyl 2022 - 16:11- Gündem G: 14 Eyl 2022 - 16:12

Körfez’de Manap’a plaket verildi

Körfez protokolü, il içi atamayla Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Körfez İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap için veda yemeği düzenledi. Başkan Söğüt, “Kendisine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi
Körfez’de Manap’a plaket verildi mask
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Körfez protokolü, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Körfez İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap için veda yemeği düzenledi. Tütünçiftlik sahilinde bulunan Nazende Kafe ve Restoran’da gerçekleştirilen veda yemeğine; Körfez İlçe Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak, Garnizon Komutan vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Bayram Savaş da katıldı.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Yemekte ayrıca; Körfez Belediyesi Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan ve Levent Yılmaz, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Eraslan, ilçe kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çalışma arkadaşları da katıldı. Sohbet ortamında gerçekleştirilen yemek sonrasında; Kaymakam Uğur Kalkar ve Başkan Şener Söğüt tarafından Manap’a hediye ve plaket takdim edildi.
# tarafından, başkanı, Darıca

14 Eyl 2022 - 16:11 - Gündem

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