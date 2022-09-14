CHP Ekonomi Masası KOTO’yu dinledi

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığında çalışmalarını yürüten Ekonomi Masası 5 grup halinde 14 milletvekili ile ilimizdeki temaslarını sürdürüyor. Kocaeli'de çeşitli ziyaretlerde bulunan Ekonomi Masası kurmayları arasındaki Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetim kurulu üyeleri Kocaeli Ticaret Odası'nı (KOTO) ziyaret etti. KOTO Başkanı Necmi Bulut ve oda üyeleri ile bir araya gelen Ekonomi Masası kurmayları, iş dünyasının sorunlarını ilk ağızdan dinledi.

RAKAMLARLA KOCAELİ

Ziyaretten dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden KOTO Başkanı Necmi Bulut, oda çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bulut; "Kocaeli Ticaret Odası olarak yaklaşık 16 bin üyemize hizmet vermekteyiz. Bilindiği üzere Kocaeli, iktisadi ve ticari faaliyet düzeyi bakımından Türkiye’nin en önemli illerinden biridir. Türkiye’nin en küçük 8. yüzölçümüne sahip olmasına karşın ülke imalat sanayi üretiminin %13’ü ilimizde gerçekleştirilmektedir. Kocaeli, Türkiye araç üretiminin %38,9 ’u, kimya sanayinin %27’sini ve metal sanayinin %19,7’sini karşılamaktadır.

YÜZDE 18,6'LIK TİCARET HACMİ

Geçtiğimiz yıl 33,5 milyar $ ihracat, 59,2 milyar $ ithalat gerçekleştirilmişti. Türkiye toplam dış ticaret hacminin yüzde 18,6’sı ilimizden gerçekleştirilmiştir.Kocaeli Gümrüklerinden bu yıl ilk 8 aylık dönemde 25 milyar $ ihracat, 47,7 milyar $ ithalat gerçekleştirildi. Kocaeli’ de 2021 yılında 110 milyar 216 milyon TL vergi ödenmiştir. Bu rakam, Türkiye genelinde 104.9 milyar TL olan 66 ilin vergi gelirlerinin toplamından daha fazladır. İlimiz aynı zamanda yüzde 90,29’luk vergi tahsilat oranı ile birinci sırada yer almaktadır. Jeostratejik değeri ile öne çıkan İzmit Körfezi 35 limana ev sahipliği yapmaktadır.

ÜLKE EKONOMİSİNİN İTİCİ GÜCÜ

Geçtiğimiz yıl açıklanan 500 Büyük’te 75 Kocaeli firması yer almıştı. Bu yıl ise İSO ilk 500 listesinde 84 firmamız ile yer almaktadır. Pandemi sonrası yaşanan belirsizlikler, enerji, lojistik ve tedarikte yaşanan sorunlara rağmen ihracatımızdaki güçlü büyümenin de etkisiyle üretimimiz başarılı bir şekilde sürmektedir. Gördüğünüz üzere Kocaeli ülke ekonomisinin itici gücü konumundadır. Tüm bu bilgiler ışığında ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan ilimizin tüccar ve sanayicilerinin mutlaka sizlerle paylaşmak istediği konular olacaktır" açıklamasında bulundu.

HIZLI SANAYİLEŞME İLE ÇIKAN SORUNLAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi Masası Başkanı Faik Öztrak ise şunları kaydetti; "Kocaeli hızlı sanayileşme hamlesinde önemli bir rol oynuyor. Kocaeli'nin sanayileşmesi ile ortaya çıkardığı sorunlar diğer illere de örnek oluyor. Hızlı sanayileşme birçok OSB'nin, liman işletmesinin burada ortaya çıkmasına sebep olmuş ancak 35 limandan bahsediliyor bütün bunların çevre sorunları gibi çeşitli handikaplara yol açarak çözümsüz bir şekilde baştan aşağı önümüzde duruyor. Buraya gelmenin sizlerin sorunlarını dinlemek açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Sanayicinin ayakta durmasını sağlayan borçların geri ödenmesi konusunda sıkıntı olduğunu biliyoruz. Borcu borca çevirmek ne yazık ki büyük sorun. Dün yatırdığımız 100 lirayla yaptığımız işin bugün yarısını yapamıyoruz.

SIKINTILARI SİZDEN DİNLEMEK İSTİYORUZ

İşten nerede nasıl kar edileceğine en iyi siz karar verirsiniz. Ancak sizin yerinize başkaları karar vermeye başladığında ayakta durup duramayacağınız sorun yaratır. Güven endeksi giderek düşüyor. Mesele yönetim meselesi, iyi yönetim meselesi. Bizim altını çizerek söylediğimiz planlamanın, stratejinin olmasıdır. Ben yeni bir şey buldum diyip ortaya çıkıp ortalığı ayağa kaldırır parayı pul ederseniz şu anki tabloyu yaşamaya devam ederiz. Enerji fiyatları dünyada artıyor diyorlar ancak dünyada yüzde 30 burada yüzde 90 ise bu yanlış yönetim problemidir. Tarıma yeterli destek verilmezken kur korumalı mevduata yüzde 60. Burada bir denge yok. Biz bu sıkıntıları görüyoruz sizlerin gördüklerini de duymak istiyoruz."