14 Eyl 2022 - 16:17- Gündem G: 14 Eyl 2022 - 16:19

Hayvansever akademisyenin aracına zarar veren kişi yakalandı

Kocaeli'de sokak hayvanlarını besleyen öğretim görevlisi Kadir Tekin’in kamyonetinin kaportasını kazıyarak yazılar yazıp, tehditlerde bulunan D.K. yakalandı.
Hayvansever akademisyenin aracına zarar veren kişi yakalandı mask
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Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olan Kadir Tekin’in sokak hayvanlarını beslemesinden rahatsız olan kişi, 5 Eylül günü İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi’ndeki evinin önünde park halinde bulunan kamyonetinin kaportasına, `Yemek dökme son uyarı´ yazarak tehditte bulundu. Aynı kişi 12 Eylül günü ise kamyonetin kaportasına keskin bir cisimle 'NBR' yazısını yazarken, silecek lastiklerini de kesti. Sileceklere sıkıştırılan bir kağıda ise 'Motorunu seviyor musun? Ensendeyim' yazılı tehdit notu bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Tekin’in aracına zarar veren, tehdit notları bırakan kişinin aynı mahallede oturan D.K. olduğunu belirledi. ‘Mala zarar verme’ suçundan gözaltına alınan D.K. dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadir Tekin hayvanları beslemesi nedeniyle daha önce kendisine tehditte bulunan kişinin oğlu tarafından olayın gerçekleştirildiğini belirterek, “Yemek verme, buraya dökme diyen bir kişi vardı. 1 yıl önce besleme yaparken karşıma çıkmıştı. ‘Ne biçim eğitmensin babana yakışanı yap’ demişti. Bu kişinin oğluymuş” dedi.

# tarafından, bir, polis

14 Eyl 2022 - 16:17 Kocaeli- Gündem

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Yorumlar

(2)
02

Sinan - Serbest kalır devam eder aynı şeyleri yapmaya ne olacak

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Eylül 17:02
01

Rıza - Vatandaşın zararı ne olacak? Ne ala dünya, yapanın yanına kar..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Eylül 16:26

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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