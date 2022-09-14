Derince, Kelkit’i bekliyor!

Cumartesi günü Kelkit Belediyespor’u konuk edecek olan Belediye Derincespor’da maçın hazırlıkları tüm hızı ile devam ediyor. Sarı lacivertlilerde heder yoluna kayıpsız devam etmek.
ÖMER TUĞ’UN TAKIMI
Eskişehirspor ve Karşıyaka gibi grubun tarihi takımlarını devirerek 3. Lig 1. Grup’ta sezona 2’de 2 ile başlayan Belediye Derincespor cumartesi günü Ömer Tuğ’un forma giydiği Kelkit Belediyespor ile karşılaşacak. Zorlu karşılaşma öncesi çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerde antrenmanda çapraz bağları kopan Melih Alcu ile küçük çaplı bir trafik kazası geçiren Hasan Bekil takımdaki yerini alamayacak.
TARAFTARA ÇAĞRI
Teknik Direktör İsmail Cem Cambaz nezdinde yapılan son antrenman ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından tam sahada çift kale maç yapıldı. Başkan Ahmet Güntepe’nin tesis balkonundan takip ettiği antrenman yenileme koşusu sona erdi. Derince ekibi cumartesi 16.30’da Derince Stadı’nda oynanacak olan maçta taraftarlardan destek beklediklerini belirttiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.