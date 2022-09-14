Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan duyum ve yapılan saha çalışmaları sonucu İzmit Akmeşe Mevkiinde V.E (39) isimli şahsın evinin bahçesinde kenevir ekimi yaptığı bilgilerine ulaşıldı. Ekipler, narkotik köpeğinin de katılımı ile belirlenen adreste yapılan aramalarda 33 kök ekili vaziyette kenevir bitkisi, 2 kilo 536 gram kubar esrar ele geçirdi. Kenevirler imha edilirken olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.
14 Eyl 2022 - 16:24- Asayiş Güncelleme: 14 Eyl 2022 - 16:27
Evinin bahçesinde 33 kök ekili kenevir ve 2 kilo 536 gram kubar esrar ele geçirildi
Kocaeli İl Jandarma Komutalığı ekiplerince İzmit Akmeşe'de bir ev ve bahçesinde yapılan aramalarda 33 kök ekili kenevir ve 2 kilo 536 gram kubar esrar ele geçirildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.