Evinin bahçesinde 33 kök ekili kenevir ve 2 kilo 536 gram kubar esrar ele geçirildi

Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan duyum ve yapılan saha çalışmaları sonucu İzmit Akmeşe Mevkiinde V.E (39) isimli şahsın evinin bahçesinde kenevir ekimi yaptığı bilgilerine ulaşıldı. Ekipler, narkotik köpeğinin de katılımı ile belirlenen adreste yapılan aramalarda 33 kök ekili vaziyette kenevir bitkisi, 2 kilo 536 gram kubar esrar ele geçirdi. Kenevirler imha edilirken olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.