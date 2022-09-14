Kocaeli’de bu cumartesi en sıcak Eylül’ü yaşayacağız

Sonbahara girdiğimiz şu günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre yükselişe geçen hava sıcaklıkları cumartesi günü ayın zirve değerlerine ulaşacak. Meteoroloji’nin verilerine göre, ülkede en yüksek sıcaklığın ölçüleceği şehir 41 dereceyle Kocaeli olacak. İstanbul’da 31 derecelik bir sıcaklık beklenirken, Marmara Bölgesi’nin doğusu ve yurdun iç kesimlerinde sıcaklık değerleri 35 derecenin üzerinde seyredecek. Tahminlere göre pazar günü Trakya üzerinden yurda giriş yapacak yağışlı havayla birlikte sıcaklıklarda düşüş yaşanacak. Birkaç gün içinde hava sıcaklıkları mevsim normallerine inmeye başlayacak.

2017’DE 40.2 DERECEYİ GÖRMÜŞTÜK

Kocaeli’de şimdiye kadar ölçülen en yüksek sıcaklık 13 Temmuz 2000 günü 44.1 derece ile ölçülmüştü. Kocaeli’nin Eylül ortalaması dikkate alındığında ise şimdiye kadar Eylül ayında en ölçülen en yüksek sıcaklık 20 Eylül 2017 tarihinde 40.2 derece olarak ölçülmüştü. 17 Eylül Cumartesi günü 41 derece olması beklenen hava sıcaklığı ise, tüm Eylül ortalamalarının en üstünde olacak. Kocaeli’de şimdiye kadar ölçülen en düşük hava sıcaklığı ise -18 derece ile 9 Şubat 1929 tarihinde ölçülmüştü.