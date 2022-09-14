Körfez Ticaret Odası 5 yıldızlı A Sınıfı Oda akreditasyon sertifikası aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Akreditasyon Kurulu tarafından yürütülen Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi sertifika töreni, Ankara’da gerçekleştirildi. TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonunda düzenlenen Akredite Oda/Borsa sertifika törenine, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, ve akreditasyon sertifikası almaya hak kazanan Oda ve Borsaların temsilcileri katıldı.

ODA-BORSALAR DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜSÜ OLMAK ZORUNDA

TOBB Başkanı M. RifatHisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada söz konusu sertifikanın oda ve borsaların verdiği hizmetin bir belgesi olduğunu söyledi. Akreditasyon denetim sürecini başarıyla tamamlayan 150 oda ve borsanın akreditasyon sertifikalarını alacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa temsilcilerinden bu belgelerini asmalarını rica etti.Hisarcıklıoğlu, dünyanın bir değişim ve dönüşümden geçtiğini belirterek, TOBB ve oda-borsa camiası olarak bu değişim ve dönüşümün öncüsü olmak zorunda olduklarını kaydetti.

TİCARET BAKAN YARDIMCISI KATILDI

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak konuşmasında, hizmet kalitesinin belirli bir standarda bağlandığını gösteren akreditasyon töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken; “Oda ve borsaların gümrükler ve bakanlıkla yakından ilgili, oda ve borsalarda verilen akreditasyonunhizmet kalitesini belirli bir noktaya getirmesiyle ticari hayatı kolaylaştırdı, oda ve borsalara disiplin kazandırdı.” dedi.

BAŞKAN ÖZTÜRK’TEN TEŞEKKÜR

TOBB İkiz Kuleleri’nde gerçekleşen sertifika törenine KT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ve KTO Meclis Başkanı Güngör Ayhan ile birilikte, meclis üyeleri, komite üyeleri, kadın ve genç girişimciler kurulu üyeleri, KTO çalışanları ile tam kadro katılım sağlandı. Başkan Öztürk “ Akreditasyon sistemleri çok çalışmayı, ekip olmayı gerektirir. Biz tüm KTO ailesi olarak hep birlikte çok çalıştık. Tüm ekip arkadaşlarımız bu sertifikayı almayı hak etti. A sınıfı akreditasyon sertifikamızla hizmet kalitemizi tescilledik. Tüm Oda organ üyelerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.” Dedi.