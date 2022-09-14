Samet Ali Boğaz’da cankurtaran oldu: 3-3

Kocaelispor Sarıyer’de beklenmedik bir şok yaşadı ve maçın ilk yarısında 3-0 geride kalarak bunalıma girdi. İlk yarı sonunda tribünler Teknik Direktör Fırat Gül’ü istifaya davet etti. İkinci yarı müdahaleler geç de olsa geldi ve maç 3-3 biterken, Samet Ali hayat öpücüğü verdi. Pazar günü Buca iç saha maçı telafi maçı olmak zorunda

MAÇA YENİK BAŞLADIK

Maçın henüz 1.dakikasında yediğimiz şok gol sonumuzu hazırladı. Kocaelispor'da Mehmet Taş ayağındaki topu yan pas vermek isterken rakip araya girdi. Topla ceza alanında buluşan Eren Aydın Gökhan'ın solundan golü yaptı: 1-0. Dakika 3’de Sarıyerspor'da kaleci Ömer'in topu kısa düştü, Tayfun 25 metreden topu dışarı yolladı.

ART ARDA İKİ PENALTI GOLÜYLE ÇÖKTÜK

15.dakikada, Kocaelispor defansta top çevirirken, Mehmet Taş'ın geri pasında Gökhan'in tersinde kalan topta araya Berkay girdi. Kaleci Gökhan müdahalesinde karar penaltı oldu. Penaltıyı kullanan oyuncu Eren Aydın golü yaptı: 2-0. 21.dakikada Kocaelispor rakip ceza sahasının sağ çaprazından serbest atış kazandı. Beykan'ın ortasına arka direkte Alpay vurdu. Top yan ağlarda kaldı. Sarıyer bir penaltı daha kazandı. 34.dakikada sol kanatta topla buluşan Berkay terse çok güzel bir top attı, Emir Can içeri çevirdi, Eren'in vuruşu kornere çıktı. Kornerde, ceza alanın çizgisine yakın kısımda çekilen şut, Mehmet Yılmaz’ın eline çarptı, hakem penaltı olarak değerlendirdi. Topun başına geçen Berkay Görmez topu ve kaleciyi ayrı köşelere yolladı: 3-0. Bu golden sonra taraftar Fırat Gül’ü istifaya davet etti.

MÜDAHALELER VE ÇABALAR PUAN GETİRDİ

Maçın ikinci yarısında Kocaelispor daha derli toplu başladı ve baskı uyguladı. Ancak 3 golle rahat oynayan Sarıyer rakibini üzerine çekerken, kontralarla tehlike yarattı. İkinci yarının başında Okan ile gelen golle fark bir anda ikiye indi: 3-1. Sarıyerliler sık sık yere alarak zaman kazanırken, oyuna sonradan giren İlyas, Mertan, Cihat, Samet Ali takıma hayat verdi. Dk. 90+2’de sağdan yapılan ortaya Mertan rövaşata yaptı, boşta kalan topa Yusuf Cihat vurdu ve golü buldu:3-2. 97. Dakikada sahneye çıkan Samet ali beraberliği sağlarken Sarıyer yıkıldı: 3-3. Körfez Boğaz’da boğulmak üzereyken cankurtaran buldu. Yeşil Siyahlılar pazar günü Derince’de bu kez Bucaspor’u konuk edecek.

SARIYER:3-KOCAELİSPOR:3

SARIYER

1. ÖMER ALICI***

5. SEZER YILDIRIM***

10. BERKAY GÖRMEZ***

(11. BARIŞ MEMİŞ dk.80 ?)

14. EMİR CAN SAYAR***

(9. TAHA DÖNMEZ dk.64**)

20. ATALAY BABACAN**

(8. HÜSEYİN TAŞ dk.64**)

22. NURİ TERLİKSİZ**

29. EREN AYDIN***

55. BAHRİ CAN AVCI**

(7. SAVAŞ YILMAZ DK.75 **)

57. RAMAZAN ÇEVİK**

61. ABDULKADİR ÖZ**

(19. METİN EMRE KARAAL dk.81 ?)

78. BERTUL KOCABAŞ***

Yedekler

75. ÜMİTCAN YILDIZ

3. HÜSNÜ BAŞKURT

4. BORA ÇUHA

39. GÖKHAN YILMAZ

77. SERHAT AHMETOĞLU

Teknik Sorumlu

ÖZCAN KIZILTAN

KOCAELİSPOR:

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ**

3. YALÇIN KILINÇ*

4. ALPAY ÇELEBİ*

6. MEHMET TAŞ*

(8. YUSUF CİHAT ÇELİK DK.46 ***)

7. CEM EKİNCİ*

(77.SAMET ALİ DK.46****)

9. OKAN EKEN*

10. TAYFUN AYDOĞAN**

20. MEHMET SAK*

(48. MERTAN CANER DK.78 ***)

32. MEHMET YILMAZ*

41. YİĞİTALİ BAYRAK*

(14.İLYAS KUBİLAY DK.46 **)

80. BEYKAN ŞİMŞEK*

Yedekler

17. İSMET YUMAKOĞU.

5. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK

11. HAZARHAN KARACA

22. BEDİRHAN YILDIZ

23. YAĞIZ GÜL

45. MESUT CAN TUNALI

Teknik Sorumlu

FIRAT GÜL

STAT: Sarıyer Yusuf Ziya Öniş

HAKEKMLER: ONUR BİNGÖL **, SERDAR OSMAN AKARSU **, MEHMET DURA **

GAMZE DURMUŞ PAKKAN(Dördüncü Hakem)

SARI KARTLAR: Gökhan dk.15, Mehmet Yılmaz dk.35, Bertul dk.35, Alpay dk.37, Eren dk.59, Emir dk.63, Ömerdk.66, Taha dk.81

KIRMIZI KART:

GOLLER: Eren dk.1, dk.16 penaltıdan, Berkay dk38 penaltıdan, Okan Eken dk.55, Cihat 90+4, Samet Ali 90 + 7