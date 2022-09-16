TOBB’a bağlı odalarda seçim tarihleri belli oldu

TOBB Genel Sekreteri'nin imzasıyla 16 Ağustos tarihinde yayımlanan seçim genelgesinde “5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 84'üncü maddesi gereği oda ve borsaların organ seçimleri 2022 yılının Ekim ve Kasım ayları içinde yapılacaktır. Bu nedenle, oda ve borsaların organ seçimlerine yönelik her türlü tedbirin alınması ve gerekli işlemlerin zamanında yerine getirilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

KSO 3 EKİM’DE

Seçim kararının alınmasının ardından gözler Kocaeli’de bulunan odalara çevrildi. 2 bin 435 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu Kocaeli Sanayi Odası’nda (KSO) Başkan Ayhan Zeytinoğlu yaptığı basın toplantısında seçimlerin 3 Ekim’de gerçekleştirileceğini belirterek tekrar aday olduğunu duyurmuştu. Zeytinoğlu kazanırsa dördüncü dönemine başlayacak.

Ayhan Zeytinoğlu

KOTO’DA 2 ADAY

Yaklaşık 9 bin üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu Kocaeli Ticaret Odası’nda (KOTO) seçimin 8 Ekim’de yapılacağını mevcut başkan ve başkan adayı Necmi Bulut duyurdu. KOTO’da Bulut’un yanı sıra İbrahim Bıyıklı da başkanlığa aday. Yaklaşık 2 bin 300 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu Körfez Ticaret Odası’nda (KTO) da seçim, 5 Ekim’de gerçekleştirilecek. Mevcut Başkan Recep Öztürk’ün tek aday olması bekleniyor.

Necmi Bulut

Akın Doğan

İbrahim Bıyıklı

GTO 4 EKİM, DTO 3 EKİM’DE

16 bin üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu Gebze Ticaret Odası’nda (GTO) seçim tarihi 4 Ekim olarak belirlendi. Mevcut Başkan Nail Çiler’in tek aday olması bekleniyor. 562 üyesi bulunan İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın (DTO) seçimleri ise 3 Ekim’de gerçekleştirilecek. Mevcut Başkan Vedat Doğusel’in de tek aday olması bekleniyor.

Nail Çiler

Vedat Doğusel