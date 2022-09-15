Sarıyer ile oynanan maçta ilk yarının 3-0 bitmesinin ardından iki taraftar protokol tribününün bulunduğu yere giderek Başkan Engin Koyun’a tepki gösterdi. Başkan Engin Koyun’un da taraftarların olduğu bölgeye gelmesiyle büyüyen olaylara emniyet güçleri müdahale etti.
15 Eyl 2022 - 14:44- Gündem Güncelleme: 15 Eyl 2022 - 15:00
Başkan Engin Koyun'a taraftarlardan sözlü saldırı
Sarıyer maçında ilk yarının 3-0 bitmesinin ardından iki taraftar protokol tribününün bulunduğu bölüme gelip Başkan Engin Koyun’a sözlü tepki gösterdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.