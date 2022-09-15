15 Eyl 2022 - 14:44- Gündem G: 15 Eyl 2022 - 15:00

Başkan Engin Koyun'a taraftarlardan sözlü saldırı

Sarıyer maçında ilk yarının 3-0 bitmesinin ardından iki taraftar protokol tribününün bulunduğu bölüme gelip Başkan Engin Koyun’a sözlü tepki gösterdi.

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Sarıyer  ile oynanan maçta ilk yarının 3-0 bitmesinin ardından iki taraftar protokol tribününün bulunduğu yere giderek Başkan Engin Koyun’a tepki gösterdi. Başkan Engin Koyun’un da taraftarların olduğu bölgeye gelmesiyle büyüyen olaylara emniyet güçleri müdahale etti.
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15 Eyl 2022 - 14:44 - Gündem

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