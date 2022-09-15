Başkan Engin Koyun'a taraftarlardan sözlü saldırı

Sarıyer ile oynanan maçta ilk yarının 3-0 bitmesinin ardından iki taraftar protokol tribününün bulunduğu yere giderek Başkan Engin Koyun’a tepki gösterdi. Başkan Engin Koyun’un da taraftarların olduğu bölgeye gelmesiyle büyüyen olaylara emniyet güçleri müdahale etti.