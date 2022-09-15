15 Eyl 2022 - 14:55- Gündem G: 15 Eyl 2022 - 15:00

Minik öğrencinin akıl almaz yaramazlığı! 4 öğrenci hastanelik oldu

İzmit ilçesinde 5. sınıfa giden bir öğrenci yanında getirdiği biber gazını sınıfta sıktı. O sırada sınıfta bulunan öğrenciler etkilenirken,, okula sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Onlarca çocuk sağlık ekipleri tarafından kontrol edilirken, 4 çocuk hastanelik oldu.
Minik öğrencinin akıl almaz yaramazlığı! 4 öğrenci hastanelik oldu mask

Olay, Akpınar Mahallesi'nde bulunan Fatma Seher İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre 5. sınıfa giden bir öğrenci, okula gelirken yanında biber gazı getirdi. Minik öğrenci, yanında getirdiği biber gazını sınıfın içinde sıktı. O sırada sınıfta bulunan öğrenciler gazdan etkilendi. Okul idaresinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Onlarca öğrenci gazdan etkilenirken, ağlayan çocukları sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık ekipleri öğrencilere açık havada durmaları tavsiyesinde bulundu. Gazdan etkilenen 4 öğrenci Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Okul müdürü ise çocukların yanından bir an olsun ayrılmadı.
# bir, Olay, sağlık, Okul

15 Eyl 2022 - 14:55 - Gündem

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