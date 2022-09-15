Büyükakın’dan İzmit Belediyesi’ne eleştiri: Her seferinde bunları yaptıktan sonra mı aklınıza geliyor?

Spor Tesis Alanı olarak ayrılan İzmit İlçesi, Ş.Gündoğdu (Yeşilova) Mahallesi, Büyükşehir Belediyesi yetkisinde kaldığı hususunda ve bu sebeple ihdas işlemi ile Büyükşehir Belediyesi adına, yol vasfında olan ve üzerinde irtifak hakkı bulunan yeni 8 No’lu parselin ilgili Belediyesi adına tescilinin sağlanması, park vasfında olan yeni 9 No’lu parselin tescil harici bırakılması ile ilgili CHP’li Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Orhan Tanış, “Bu alanla ilgili hem İzmit hem de Büyükşehir belediyesinin kendi üzerine tapu talebi olmuş. Tapu müdürlüğü bakanlığa sormuş. Bakanlık, bunun büyükşehir belediye meclis kararıyla belirlenmesi diye bir görüş bildirilmiş. Bu yüzden gündeme alındı. Bahse konu yer Hasan Doğan Spor Tesisi ve yurtların olduğu bir alan. Buradaki yurtlar 9 yıllığına kiraya verilmiş ve haziran ayında süresi dolmuş. Hep İzmit Belediyesi’nin tasarrufunda bir alan olmuş. Burası artık park alanı olmadığı için ilçe belediyesinin tasarrufunda, 20 bin metrekare sınırı kabul edilmemiş. Hakkın ilçe belediyesinde olduğunu düşündüğümüzden şerh koyduk.

“BEKLETELİM YAPMAYALIM MI? “

Büyükakın, “Bölge halkı buraya yenileme yapılmasını talep ettiler biz de kendilerine yardımcı olacağımızı söyledik. İmarı park olduğu için üzerine spor tesisi yapılması uygun değil. Orada yapılar da var. 30 milyon civarında bir bina yapım maliyeti var. Az bir bütçe değil. O yüzden biz yapalım diye düşündük. Bir an önce hizmetin de gitmesi lazım. Yapalım bölgedeki insanlar yararlansın. Birinin elinden bir şey almak gibi bir durum yok. Talep gelseydi birlikte proje uygulardık da. Biz her seferinde bunları yaptıktan sonra mı aklınıza geliyor? Bekletelim yapmayalım mı? Ne yapalım? Öneriniz ne?” dedi.