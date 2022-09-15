MTA'dan taşınmaz satış ihalesi

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan dükkan ve meskenler açık artırma ile satılacak.
Şifa mahallesindeki 12 adet mesken ile 1 adet dükkanın satış ihalesi 27 Eylül 2022 tarihinde MTA Orta Anadolu 4. Bölge (Malatya) Müdürlüğü ihale toplantı salonunda yapılacak.
İhale dokümanları mesai saatleri dahilinde MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü ve MTA Orta Anadolu 4. Bölge (Malatya) Müdürlüğü Satın Alma Servis Şefliği adreslerinden görülebilir ve yine aynı adreslerden satın alınabilir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.