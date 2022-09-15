15 Eyl 2022 - 15:34- Gündem G: 15 Eyl 2022 - 15:36

İzmit'te 187 m² arsa mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmit'te 187 m² arsa mahkemeden satılık
İzmit'te 187 m² arsa mahkemeden satılık mask

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

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15 Eyl 2022 - 15:34 - Gündem

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