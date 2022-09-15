Taşdemir: İzmit Belediyesi’nin projelerine Büyükşehir müdahale ediyor diye bir algı oluşmuş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eylül ay meclis toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde Başkan Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirildi. 99 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. Mecliste Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanı’nın Adnan Pala, Sabahattin Yamak Dış İlişkiler Dairesi Başkanı olduğu mecliste duyuruldu.

PARKOMATLAR BELDE A.Ş.’DE

İzmit İlçesi, Sarışeyh Mahallesi'nde iki köy yerleşim alanı arasındaki ulaşımın en kısa ve kolay şekilde sağlanabilmesi amacıyla yapılacak yol için bütçe kaleminden Büyükşehir adına tahakkuk edecek bedellerinin ödenmesi ile Kartepe İlçesi, Maşukiye Mahallesi, 90 bin 634 ,35 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 9 bin 102,13 metrekarelik kısmının içme suyu yapısı ve isale hatları olarak kullanılmak üzere, İSU Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi, tahsis süre ve şartlarının belirlenmesi ve gerektiğinde protokol yapılması konularında Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Gebze ve Karamürsel ilçelerinde parkomatların yeniden Belde A.Ş.’ye devredilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

“İLÇE BELEDİYESİNDE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ”

Spor Tesis Alanı olarak ayrılan İzmit İlçesi, Ş.Gündoğdu (Yeşilova) Mahallesi, Büyükşehir Belediyesi yetkisinde kaldığı hususunda ve bu sebeple ihdas işlemi ile Büyükşehir Belediyesi adına, yol vasfında olan ve üzerinde irtifak hakkı bulunan yeni 8 No’lu parselin ilgili Belediyesi adına tescilinin sağlanması, park vasfında olan yeni 9 No’lu parselin tescil harici bırakılması ile ilgili CHP’li Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Orhan Tanış, “Bu alanla ilgili hem İzmit hem de Büyükşehir belediyesinin kendi üzerine tapu talebi olmuş. Tapu müdürlüğü bakanlığa sormuş. Bakanlık, bunun büyükşehir belediye meclis kararıyla belirlenmesi diye bir görüş bildirilmiş. Bu yüzden gündeme alındı. Bahse konu yer Hasan Doğan Spor Tesisi ve yurtların olduğu bir alan. Buradaki yurtlar 9 yıllığına kiraya verilmiş ve haziran ayında süresi dolmuş. Hep İzmit Belediyesi’nin tasarrufunda bir alan olmuş. Burası artık park alanı olmadığı için ilçe belediyesinin tasarrufunda, 20 bin metrekare sınırı kabul edilmemiş. Hakkın ilçe belediyesinde olduğunu düşündüğümüzden şerh koyduk.

“ELİNDEN ALMAK GİBİ BİR DURUM YOK”

Büyükakın, bölge halkı buraya yenileme yapılmasını talep ettiler biz de kendilerine yardımcı olacağımızı söyledik. İmarı park olduğu için üzerine spor tesisi yapılması uygun değil. Orada yapılar da var. 30 milyon civarında bir bina yapım maliyeti var. Az bir bütçe değil. O yüzden biz yapalım diye düşündük. Bir an önce hizmetin de gitmesi lazım. Yapalım bölgedeki insanlar yararlansın. Birinin elinden bir şey almak gibi bir durum yok. Talep gelseydi birlikte proje uygulardık da. Biz her seferinde bunları yaptıktan sonra mı aklınıza geliyor? Bekletelim yapmayalım mı? Ne yapalım? Öneriniz ne?” dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, “Burası yine Cumhuriyet Parkı vakası oluşturacak. Küçük işlerle niye uğraşıyorsunuz?” ifadelerinde bulunurken Büyükakın, “oradaki yurtlarla derdiniz ne?” diye sordu. Taşdemir, “510 TL’ye kiraya verilmiş.”dedi. Büyükakın, “Biz bunu yapalım bitsin. Uyumsuzluk çıkaracak bir şey yok. Vatandaş orada hizmet bekliyor. Adamlar, oraya 3 bin metrekare bina istiyor.” dedi.

“KYÖD İLE UĞRAŞMIYORUZ”

Taşdemir, “Yurtla ilgili kaygınız mı var? İlim Yayma Cemiyeti devam etsin mi istiyorsunuz? Biz tarikat, cemaat yuvalarına verilmesini istemiyoruz” sözleri üzerine tepki gösterilirken Büyükakın, “Size dair kaygımız var. Sizin kategorize ettiğinizi düşünüyoruz. Sizi de bizi de vatandaş seçmedi mi? Sizin bir şeyi istememeniz nasıl doğalsa, biz de bizi seçen insanların fikirlerini dile getiriyoruz ve burada beyan ediyoruz. Bir belediye başkanı seçildikten sonra toplumun tüm kesimine göre hareket etmek zorundadır. ‘Sizi çıkartacağım, geldik’ bu demokrasiye aykırıdır. Biz mesela KYÖD ile uğraşmıyoruz. En ufak teşebbüste bulunmuyoruz. Halen 20 bin metrekare altı devredilir diyorsunuz. Öyle olmadığını bin kere anlattım. Düzenleyici bir karar alalım, her seferinde tartışılmasın.

“SİZİN İFADELERİNİZİ SAMİMİ BULMUYORUM”

Taşdemir, “İzmit Belediyesi’nin projelerine Büyükşehir müdahale ediyor diye bir algı oluşmuş. Burayı İzmit Belediyesi kullanıyormuş. Kavga oluyor. Sabri Yalım Parkı’nın olduğu alana kadar Büyükşehir proje yapacak diye karar gelmiş belediyeye” dedi. Büyükakın, “Bu sizin algınız. Bu kararın hukuksuz olduğunu düşünüyorsanız mahkemeye gidin. İlçe belediyelerini dikkate alıyoruz. Kavgayı körüklemiyoruz. Kavgayı çıkaran sizsiniz. Sorun projeyi yaptığımızda belediye bundan memnuniyet duruyor. Biz sizin ifadelerinizi samimi bulmuyorum. Büyükşehir’in iş yaptığı her yer sizi rahatsız ediyor” dedi. Madde, oy çokluğuyla kabul edildi.