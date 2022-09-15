İboday’ın duası kabul oldu

Ortalama 2 bin kişiye maçı cep telefonundan izlettiren İboday fenomen oldu. İbo, ilk yarı 3-0 biten maçı taraftar arasında tam önündeki kalede görürken yıkıldı ama umudunu kaybetmedi. Maçın devre arasında “Bu maçı döndüreceğiz. Haydi aslanlar” diye canlı yayında anons yapan İbo, herksesi duygulandırdı, yanındaki taraftarları da ayağa kaldırdı. Nitekim maç yine aynı kaleye atılan 3 golle 3-3 biterken İbo haklı çıktı.