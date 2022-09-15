15 Eyl 2022 - 15:45- Spor G: 15 Eyl 2022 - 15:47

İşte puanı getiren gol

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri

15 Eyl 2022 - 15:45 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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