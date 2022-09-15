KSO’dan öğrencilere okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteği

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) eğitime olan desteğini artırarak sürdürüyor. KSO, üyelerinin desteği ile eski Gölcük Dumlupınar Ortaokulu’nun yerine tam donanımlı yeni bir okul inşa edilmiş, 2011 yılında yapımına başlanan okul 2013 yılında tamamlanarak Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar Ortaokulu adıyla eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştı. KSO, her yıl okulun ihtiyaçlarına istinaden desteğini sürdürüyor, öğrencilere okul çantası, kırtasiye malzemesi dağıtarak yanlarında oluyor.

MALZEME DAĞITIMI

Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar Ortaokulu’nda bu yıl da 625 ortaokul ve 81 anaokulu olmak üzere toplamda 706 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, KSO Genel Sekreteri Memet Barış Turabi, Okul Müdürü Hamit Şişman ve müdür yardımcıları ile öğretmenlerin katıldığı törende protokol üyeleri sınıfları gezerek öğrencilerle buluştu, onlara hediyelerini sundu.

KSO’YA TEŞEKKÜR

Törende Gölcük Kaymakamı Özdemir, KSO Başkanı Zeytinoğlu’na, KSO Yönetimine ve tüm üyelerine eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Özdemir, ardından Zeytinoğlu’na çiçek takdim etti. Gölcük Belediye Başkanı Sezer de “Sayın başkanımız nezdinde okulumuzun yapımında desteği olan tüm sanayicilerimizi tebrik ediyorum. Ayrıca okulu yaptırıp bırakmadıkları ve desteklerine devam ettikleri için de teşekkür ederim” dedi.

BAŞARILI DİLEKLERİ

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise “Eğitime verdiğimiz destek ülkemizin geleceği çocuklarımızın donanımlı birer birey olmaları içindir. Tek isteğimiz öğrencilerimizin başarılı olması. Onlardan başka bir beklentimiz yok” dedi. Protokol üyeleri, öğrencilerle sohbet ederek onlara başarılı bir eğitim yılı geçirmeleri temennisinde bulunduktan sonra okuldan ayrıldı.