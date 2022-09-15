Velilerin sıkıntısına bir de kantin fiyatları eklendi

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başladı. Yeni dönem için Kocaeli Bakkallar, Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası yeni kantin fiyat tarifesini yayınladı. Tarifenin duyurulmasının ardından okul kıyafeti, kırtasiye masrafı vb. giderlerle maddi anlamda ciddi zorluk yaşayan velilere bir zorluk da kantin fiyatları eklendi.

YÜZDE 100 CİVARINDA ZAM

Kantinlerde satılan ürünlerin fiyatında enflasyon, faturalar vb. gerekçeli yüzde 100 civarında zam açıklanırken örneğin yarım ekmek arası 50 gram et döner, geçen yıl birinci dönem 14 TL’ye satılırken 2022-2023 eğitim-öğretim yılında yüzde 114 artışla 30 TL oldu. Öğrenciler arasında sık tercih edilen yarım ekmek arası tavuk döner, geçen yıl birinci dönem 10 TL’ye satılırken bu yıl yüzde 80 oranında artarak 18 TL olarak belirlendi. Tost çeşitlerinde yüzde 66, suda yüzde 99, küçük ayranda yüzde 150 artış meydana geldi.

“ZAM GELDİĞİ İÇİN FİYATLARA YANSITTIK”

Kocaeli Bakkallar, Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Bayram Kütük gazetemize yaptığı açıklamada, “Her şey yüzde 70, yüzde 100 oranında zamlandı. Bir kere kantincilerin zam yaptığı ürünler genelde ayran, tost, süt ürünleri. Bu ürünler çok pahalı olduğu için otomatik bizim kalemlerimizi etkiliyor. Bununla ilgili Kantinlerden Sorunlu Başkanvekili İrfan Şahin çalışma yaptı. Bu fiyatlar ayarlandıktan sonra üst kurula gidiyor, onaylıyor. Genelde süt ürünleri ve et olduğu için, bu kalemlere de zam geldiği için biz de yüzde 70-100 civarında fiyatlara yansıttık” dedi.

İKİNCİ DÖNEM YENİ TARİFE YAYINLANACAK MI?

Geçen sene iki kez yayınlanan tarifenin bu sene de öyle olup olmayacağı konusunda açıklama yapan Kütük, “Normalde 1 yıl süreyle ayarlıyoruz fiyat listelerini. Bir değişiklik olursa yeniden fiyat listesi güncellenir mi güncellenmez mi ona ekonominin gidişatına göre bakacağız. Esnafı, öğrencileri, velileri mağdur etmeden yapmak amacımız. Kantinci meslektaşlarımızın hijyen ve hizmet konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Bazı velilerimizin çocuklarının durumu olmadığında deşifre etmeden yardım etmelerini söylüyorum. Yeni eğitim ve öğretim yılının herkese hayırlı olmasını diliyorum” dedi.