“Kocaeli’de bazı servis firmaları, UKOME tarifesine uymuyor”

Birçok şehirde olduğu gibi Kocaeli’de de veliler pahalı servis ücretlerinden şikayet ediyor. Çocuklarını servis ile okula göndermek zorunda kalan veliler, ücretlerin pahalılığından dert yanıyor, ciddi sıkıntı yaşıyor. Bu durumun düzeltilmesi için seslerini duyurmaya çalışan velilerin durumuna duyarsız kalmayan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, konuyu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e ilettiği soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı.

“İKİ KATI FİYAT UYGULUYORLAR”

Önergesinde Türkkan, “Kocaeli’nde okul servis ücretleri ile ilgili yeni tarife, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından ağustosta açıklanmıştır. Belirlenen tarifede mesafeye göre değişen ücretler bulunmasına rağmen bazı servis firmaları bu tarifeyi uygulamayarak daha yüksek ücretler ile hizmet vermektedir. Örneğin, UKOME’nin tarifesine göre 5-7 km arası 590 TL + KDV olmasına rağmen bazı firmaların verdiği fiyat 1.200 TL + KDV şeklindedir” dedi. Türkkan, bu nedenle velilerin ciddi şekilde sıkıntı yaşadığını, yüksek servis ücretleri konusundaki mağduriyetlerinin giderilmesini istediğini ifade etti.

TÜRKKAN’IN BAKAN ÖZER’E SORDUĞU SORULAR

1) Kocaeli’de okul servis ücretleri konusunda UKOME kararı bulunmasına rağmen bu fiyatları uygulamayarak daha yüksek ücretler ile hizmet veren servis firmaları nedeni ile sıkıntı yaşayan velilerin bu sıkıntısının giderilmesi konusunda Bakanlık olarak bir çözüm planınız bulunmakta mıdır? Bu konuda Bakanlığın bir çalışması var mıdır?

2) Servis ücretleri ile ilgili hem servis firmalarının hem de velilerin mağduriyet yaşamayacağı şekilde bir düzenleme yapılması düşünülmekte midir?

3) Kocaeli’nde belirlenen fiyat 5-7 km arası 590 TL + KDV olmasına rağmen bazı firmaların verdiği fiyat 1.200 TL + KDV şeklindedir. Firmalar bu konuda neye göre hareket etmektedir, yüksek fiyat farkının olmaması ve bunun önüne geçilmesi için Bakanlık tarafından bir karar alınması düşünülmekte midir?