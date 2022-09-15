15 Eyl 2022 - 15:55- Siyaset G: 15 Eyl 2022 - 15:56

Can: Ellerinden gelse ülkenin tapusunu satacaklar

Fatih Öztürk’ün başkanlığındaki BTP Gebze İlçe Teşkilatı, merkezdeki yeni binasını törenle açtı. Törende iktidarı eleştiren İl Başkanı Muharrem Can, “Ellerinden gelse ülkenin tapusunu satacaklar, bugün zaten vatandaşlık satıyorlar” dedi
Can: Ellerinden gelse ülkenin tapusunu satacaklar mask
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Bağımsız Türkiye Partisi Gebze İlçe Teşkilatı, Yeni Bağdat Caddesi, 1203. Sokak’takiyeni ilçe binasına taşındı. İlçe teşkilatı, açılış töreni düzenledi. Törenin ev sahipliğini yapan BTP Gebze İlçe Başkanı Fatih Öztürk, açılış konuşması yaptı. BTP İl Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Çakır, hayırlı olsun dileklerini iletti. Şahin Şirketler Grubu Sahibi Kaşif Şahinkesen, “Bağımsızlık bizim karakterimizdir” diyerek başarılar diledi.

“ÜLKENİN TAPUSUNU SATACAKLAR”

BTP İl Başkanı Muharrem Can ise, “Esip gürleme ile siyaset olmaz. Sayın yerli ve milli hükümetimizin iktidara gelir gelmez yaptığı ilk işlerden biri, Türk bankasını Yunan milli bankasına satmak oldu. BTP hariç bütün partiler 'özelleştirme' der. SEKA satıldı, POAŞ satıldı, TÜPRAŞ satıldı, ETİ satıldı, Sümerbank satıldı kapatıldı. Ellerinden gelse ülkenin tapusunu satacaklar, bugün zaten vatandaşlık satıyorlar.” dedi.

“TARIMI ÖYLE BİR BATAĞIN İÇİNE SOKTU Kİ”

“Eskiden babalar evlatlarına miras bırakırdı şimdi borç bırakıyor” diyen Can, “Her gün zamla uyanıyoruz. Doğalgaza da elektriğe de 1 Eylül itibarıyla zam yapıldı. ‘Yerli ve milli’ ifadesini sık sık iç politikaya dönük olarak kullanan hükümet, ‘yerli ve milli’nin zıddı ne varsa hepsini ortaya koyuyor. Hükümet uyguladığı politikalarla tarımı öyle bir batağın içine soktu ki, Venezuela'da üretip binlerce kilometreden buğday getirmek, ülkemizde üretmekten daha cazip hale geldi” diye konuştu.

# bir, ile, başkanı

15 Eyl 2022 - 15:55 - Siyaset

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