15 Eyl 2022 - 15:56- Siyaset G: 15 Eyl 2022 - 15:57

YRP İzmit’ten İl Başkanı Aras’a ziyaret
YRP İzmit’ten İl Başkanı Aras’a ziyaret mask

YRP İzmit İlçe Başkanı Musa Kahya ve yönetimi, aylık olağan ilçe divanı sonrası İl Başkanı ve Genel Başkan Baş Danışmanı Mehmet Aras'ı evinde ziyaret ettiler. Ziyarette geçtiğimiz ay yaptıkları faaliyetler ve teşkilat çalışmaları hakkında bilgi verildi.İlçe Başkanı Musa Kahya, halkın kandillerine yüksek teveccüh gösterdiğini, bu sayede hem mahalle başkanı ve yönetimlerinin hemde sandık müşahit ve baş müşahitlerinin hızla tamamlandığını ifade etti.İl Başkanı Mehmet Aras da bu çalışmalardan memnun olduğunu, gayret ve çabaları dolayısıyla teşekkür ettiğini, seçimlere çok az bir zaman kaldığını, Yeniden Refah iktidarına sayılı günler kaldığını ifade etti.
# bir, başkanı

15 Eyl 2022 - 15:56 - Siyaset

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