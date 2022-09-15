Aynacı: Halk ‘İYİ Parti’ ve ‘Millet İttifakı’ diyecek

İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı, seçimlere az bir zaman kalırken oy oranlarını artırması ile dikkat çeken İYİ Parti’nin yapmış olduğu stant çalışmaları ve vatandaşla birebir görüşme imkanı sağlayan ‘Çat Kapı Projesi’ni haftalık basın açıklamasında değerlendirdi.Aynacı, “Kurulduğu yıldan bu yana, 5’inci yaşınıekim ayında kutlayacak olan İYİ Partimiz, Gölcük’te saha programlarıyla, il, ilçe heyetlerinin ve bölge vekillerimizin vatandaş ve esnaf ziyaretleriyle, sık sık eleştirel çıkışlarıyla gündeme oturarak aradaki farkı açıyor” dedi.

“AN İTİBARİYLE 50 ÜYE”

Aynacı, “Bunun en bariz göstergesi ise,bir haftada beş ayrı etkinlikte vatandaşlarımız ile buluşmamızdır.Bu buluşmalarımız stantlarımızın kısıtlı çalışma saatlerine rağmen, halkımızın müthiş bir ilgisine mazhar olmuştur.Böylelikle an itibariyle 50 üye kayda alınmıştır. Her ne kadar seçim sürecine doğru yürürken bu çalışmalarımız yapılmaya başlandı gibi görünse deGölcük İYİ Parti Teşkilatı olarak saha programlarımızla daima halkımızın yanındaydık. Seçimde halkın tercihi İYİ Parti ve Millet İttifakı olacaktır. Bu millete bir sözümüz var” dedi.