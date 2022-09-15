15 Eyl 2022 - 15:56- Siyaset G: 15 Eyl 2022 - 15:58

“Hayal satmayın, söz verdiğiniz projeleri tamamlayın”

Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Mustafa Turel, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün 2019 yerel seçimlerinde söz verdiği seçim vaatlerinin peşini bırakmıyor. Turel, “Hayal satmayın, söz verdiğiniz projeleri tamamlayın” dedi
“Hayal satmayın, söz verdiğiniz projeleri tamamlayın” mask

2019 yerel seçimlerinde ZinnurBüyükgöz, Gebze Belediye Başkanı adayı iken, yaklaşık 40 maddelik bir seçim beyannamesini kamuoyuna duyurdu ve akabinde 2019’daki yerel seçimlerde başkan oldu. SP İlçe Başkanı Mustafa Turel, “SP Gebze İlçe Teşkilatı olarak bu vaatleri gerçekleştirmesi için 3 yıl gibi bir süre bekledik. Aradan 3 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen verilen sözler yerine getirilmedi. Gebze’nin daha yaşanabilir bir kent olması adına verilen vaatlerin peşini bırakmıyoruz. Yerel seçimlere 1,5 sene kalmış yeni vaatleri kamuoyuna duyuruyor. Sayın başkan hayal satmayın, söz verdiğiniz projeleri tamamlayın” dedi.

“AŞEVİ NE ZAMAN AÇILACAK?”

“Milli Görüş Belediyeciliği efsane hizmetlere imza atmıştı. 1994’te Gebze Belediye Başkanı Ahmet Pembegüllü’nün belediye başkanlığı döneminde belediye bünyesinde aşevi kurulmuştu. Daha sonra Gebze’de AKP belediyeciliği ile aşevi kapatıldı. Sayın ZinnurBüyükgöz, Gebze Belediye Başkanı adayı ikenseçim beyannamelerinden biri de Gebze’ye Aşevi sözüydü ve 3,5 yıl geçmesine rağmen belediye bünyesinde bir aşevi faaliyete geçmedi. Sayın ZinnurBüyükgöz, Aşevi faaliyete geçecek mi? İkinci bir 5 yılınız yok” dedi. 
# bir, ile, başkanı

15 Eyl 2022 - 15:56 - Siyaset

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