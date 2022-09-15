15 Eyl 2022 - 15:57- Siyaset G: 15 Eyl 2022 - 15:58

“KOÜ Umuttepe Kampüsü’nde Alperen Aşevi’ni açacağız”

BBP Çayırova İlçe Başkanı Necmettin Şah Ayyıldız, ihtiyaç sahibi vatandaşlara kırtasiye yardımında bulunacaklarını duyurdu. Ayrıca, “Ekim ayında KOÜ Umuttepe Kampüsü’nde Alperen Aşevi’ni hizmete açacağız” dedi
“KOÜ Umuttepe Kampüsü’nde Alperen Aşevi’ni açacağız” mask

Büyük Birlik Partisi Çayırova İlçe Başkanı Necmettin Şah Ayyıldız, ekonomik sıkıntıları göz önünde bulundurarak okulların açılması nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşların bir nebzede olsa elini rahatlatmak adına kırtasiye yardımında bulunacaklarını belirtti. Ayyıldız, “Gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bizlere ulaşmasını istirham ediyorum. Ayrıca ekim ayında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’nde hizmete açacağımız Alperen Aşevi’nde de 2 bin 500 öğrencimize, 12 ilçemize de dağıtmak suretiyle ücretsiz yemek imkanı sunacağız. Buradan bütün vatandaşlarımıza şunu açık yüreklilikle söylüyorum:Artık birileri var. Ganimete değil, külfete talip olan birileri” diye konuştu.
# bir, başkanı, Çayırova

15 Eyl 2022 - 15:57 - Siyaset

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