Büyük Birlik Partisi Çayırova İlçe Başkanı Necmettin Şah Ayyıldız, ekonomik sıkıntıları göz önünde bulundurarak okulların açılması nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşların bir nebzede olsa elini rahatlatmak adına kırtasiye yardımında bulunacaklarını belirtti. Ayyıldız, “Gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bizlere ulaşmasını istirham ediyorum. Ayrıca ekim ayında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’nde hizmete açacağımız Alperen Aşevi’nde de 2 bin 500 öğrencimize, 12 ilçemize de dağıtmak suretiyle ücretsiz yemek imkanı sunacağız. Buradan bütün vatandaşlarımıza şunu açık yüreklilikle söylüyorum:Artık birileri var. Ganimete değil, külfete talip olan birileri” diye konuştu.
15 Eyl 2022 - 15:57- Siyaset Güncelleme: 15 Eyl 2022 - 15:58
“KOÜ Umuttepe Kampüsü’nde Alperen Aşevi’ni açacağız”
BBP Çayırova İlçe Başkanı Necmettin Şah Ayyıldız, ihtiyaç sahibi vatandaşlara kırtasiye yardımında bulunacaklarını duyurdu. Ayrıca, “Ekim ayında KOÜ Umuttepe Kampüsü’nde Alperen Aşevi’ni hizmete açacağız” dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.