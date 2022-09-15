Denize 40 bin metrekare dolgunun ardından cami projesinde dolgu tartışılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eylül ay meclis toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde Başkan Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste, 99 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. Kentte tartışmalara neden olan, İzmit Belediyesi, Karabaş ve Ömerağa Mahalleleri, Fuar, Panayır, Festival Alanı ve Cami Amaçlı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi maddesi kapsamında İzmit sahiline dolgu yapılarak simge cami ile ilgili Büyükakın, “Burada bir dolgu imar planı yapılması ve bir cami alanının dolgu imar planında yazılması gerekiyor. Bunun için meclis kararı alıyoruz” dedi. İYİ Partililer fikri desteklediklerini ancak yer seçiminde büyük bir yanlışlık olduğunu belirtti. Eski itfaiye alanı ve Interteks alanı gibi iki yer önerirdi. İYİ Partili Meclis Üyesi Nurettin Bulut, “Körfezimiz çöken bölge olduğu için buranın çok detaylı tartışılmasını istiyoruz. Cami fikri çok güzel” dedi.

“BU TÜR ESERLER ELBETTE YAPILABİLİR”

CHP’li Meclis Üyesi Orhan Tanış, “40 bin metrekare civarında ilave dolgu alanıyla ilgili teklif. 15 bin dönümlük alana da cami alanı oturtuluyor. Bu ihtiyaç nereden doğdu diye sordum komisyonda. Kent genelinde bulunan camilerin bazı günlerde, cenazelerde yetersiz kaldığı, yaklaşık 4-5 bin kişinin katılacağı büyük törende böyle bir cami ihtiyacı olduğu, bu nedenle de hem de Körfez’de Kocaeli adına sembol değerde teşkil edecek bir eser olarak belirtildi. Bu konuda iki tane eleştirimiz var: projesini istedik ancak hazır değildi. Sadece cami alanı değil onun yanındaki eklentileri, insanların vakit geçireceği alanlarla ilgili düşünceler de varmış. Bu tür eserler elbette yapılabilir. İhtiyaç varsa çok daha büyük camiler de yapılabilir. Bunlar kente değer katan eserlerdir. İhtiyaç olmadan da yapılabilir. Büyük de olabilir. Ancak yapılması gereken bize göre bu tür kalıcı eserlerde mutlaka çoğulcu anlayış gereği kamuoyuna bildirilir, kamuoyunda tartışılır, en doğru çözümü uygulayabiliriz. Buna süre uzatımı verelim. Daha sonra oturur karar veririz şeklinde öneride bulunmuştum. Ancak önümüze geldi. 40 bin metrekare deniz dolgusu planlıyoruz. Denizlerin doldurulmaması esas olmalıdır. Ne zaman doldurulur? Büyük kamu yararı içeren çok zorunlu hallerde yapılması gerekir” dedi.