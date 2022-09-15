Kocaeli'den Pakistan'a 17 vagonluk yardım treni

Pakistan'da meydana gelen sel afetinin yaralarının sarılmasına destek olmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AFAD tarafından başlatılan yardım kampanyasına Kocaeli Valiliği de katıldı. Kocaeli Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalara Marmara Bölgesi'nde bulunan 12 il destek verdi. 12 ilin katkısıyla hazırlanan 17 vagonluk 'İyilik Treni', Pakistan'a gitmek üzere Kocaeli'den yola çıktı. İzmit ilçesi Köseköy Tren Garı Lojistik Merkezi'nde gerçekleştirilen uğurlama törenine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Mehmet Serhan Aksoy, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cevat Özdemir ve protokol üyeleri katıldı.

"Malzemeler ilimizden toplandı"

Pakistan halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak kardeşlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çünkü Pakistan da bizim zor zamanımızda yanımızda olmuştur. Kardeşlik hukukunun da gereği budur. Pakistanlı kardeşlerimiz gerçekten çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Her zaman olduğu gibi zorluk içinde kim olursa onun yardımına koşmak medeniyet değerlerimizin en büyük özelliklerinden bir tanesi. Bu vesileyle biz de Kocaeli olarak 7 bin gıda paketi, bin temizlik paketi olmak üzere 8 bin paket hazırladık. Marmara Bölgesi'nin koordinatörü olarak malzemeler ilimizden toplandı ve buradan 55 bini gıda paketi ve 7 bine yakın temizlik paketi olmak üzere paketler hazırlanıyor. Bugün itibarıyla ilk trenimiz hazır. Yaklaşık 26 bine yakın paketimizi buradan yolcu yapacağız. Geriye kalanları da diğer trenler ile göndermiş olacağız. Bu vesileyle yardımlarını esirgemeyen cömert halkımıza ve hayırseverlerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. İnşallah Pakistan halkı bu zorlu süreci biran önce atlatır" dedi.