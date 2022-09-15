Büyükakın: Salim Dervişoğlu altındaki bütün alan dolgu alanıyken onlara hiç yorum yapmayan siz ‘kamu yararı olursa’ yapılır diyorsunuz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eylül ay meclis toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde Başkan Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste, 99 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. Kentte tartışmalara neden olan, İzmit Belediyesi, Karabaş ve Ömerağa Mahalleleri, Fuar, Panayır, Festival Alanı ve Cami Amaçlı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi maddesi kapsamında İzmit sahiline dolgu yapılarak simge cami ile ilgili Büyükakın, “Burada bir dolgu imar planı yapılması ve bir cami alanının dolgu imar planında yazılması gerekiyor. Bunun için meclis kararı alıyoruz” dedi. İYİ Partililer fikri desteklediklerini ancak yer seçiminde büyük bir yanlışlık olduğunu belirtti. Eski itfaiye alanı ve Interteks alanı gibi iki yer önerirdi. İYİ Partili Meclis Üyesi Nurettin Bulut, “Körfezimiz çöken bölge olduğu için buranın çok detaylı tartışılmasını istiyoruz. Cami fikri çok güzel” dedi.

“BU TÜR ESERLER ELBETTE YAPILABİLİR”

CHP’li Meclis Üyesi Orhan Tanış, “40 bin metrekare civarında ilave dolgu alanıyla ilgili teklif. 15 bin dönümlük alana da cami alanı oturtuluyor. Bu ihtiyaç nereden doğdu diye sordum komisyonda. Kent genelinde bulunan camilerin bazı günlerde, cenazelerde yetersiz kaldığı, yaklaşık 4-5 bin kişinin katılacağı büyük törende böyle bir cami ihtiyacı olduğu, bu nedenle de hem de Körfez’de Kocaeli adına sembol değerde teşkil edecek bir eser olarak belirtildi. Bu konuda iki tane eleştirimiz var: projesini istedik ancak hazır değildi. Sadece cami alanı değil onun yanındaki eklentileri, insanların vakit geçireceği alanlarla ilgili düşünceler de varmış. Bu tür eserler elbette yapılabilir. İhtiyaç varsa çok daha büyük camiler de yapılabilir. Bunlar kente değer katan eserlerdir. İhtiyaç olmadan da yapılabilir. Büyük de olabilir. Ancak yapılması gereken bize göre bu tür kalıcı eserlerde mutlaka çoğulcu anlayış gereği kamuoyuna bildirilir, kamuoyunda tartışılır, en doğru çözümü uygulayabiliriz. Buna süre uzatımı verelim. Daha sonra oturur karar veririz şeklinde öneride bulunmuştum. Ancak önümüze geldi. 40 bin metrekare deniz dolgusu planlıyoruz. Denizlerin doldurulmaması esas olmalıdır. Ne zaman doldurulur? Büyük kamu yararı içeren çok zorunlu hallerde yapılması gerekir” dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, “Bu dolguyu kimin önerdiğini kamuoyu bilmeli. Cami, büyük bir ihtiyaçtır. Bu kamuoyuna açılması gereken bir proje. Geri dönüşülmez bir yola giriliyor. Ciddi maliyetler getirecek” dedi.

“1994 YILINDA DOLGU İMAR PLANI YAPILMIŞ”

Büyükakın, “Konuşulan konu dolgu imar planı. Buraya bir cami yapılması halinde bahsedilen riskleri, rasyonelse şimdiden dolgu imar planına işlenerek gitmesi lazım. Bu kararı aldıktan sonra dolgu yapmaya başlamıyoruz. Bakanlığa gidecek ve orada onaylanıp onaylanmayacağını bilmiyoruz. Onayladıktan sonra cami yapacağız ya da yapmayacağız dedik. Buraya yapmanın uygun olacağını düşünüyoruz. Deminden beri bahsettiğiniz alan Salim Dervişoğlu Caddesi’nin altındaki alan. 1994 yılında dolgu imar planı yapılmış. Yani belediyeyi siz yönetirken. Belediye binası da dolgu alanı. Salim Dervişoğlu altındaki bütün alan dolgu alanıyken onlara hiç yorum yapmayan siz ‘kamu yararı olursa’ yapılır diyorsunuz. Biz ticarethane mi yapıyoruz? Cami kamu yararı değil mi? Daha önce nasıl dolgu yapıldıysa bu alanda şimdi de yapılması gayet doğal. Mesele sadece dolgu alanı ile ilgili bir mesele değil. Bunu Büyükşehir yapmayacak, maliyet konusunda düşünceniz olmasın. Yapmak isteyen insanlar var ve yaparlar” dedi. Taşdemir, “Tamamen dolgu. Dolgu yapılarak, maliyeti arttırılarak getirilip önümüze sunmanız karşıyız” şeklinde konuştu.