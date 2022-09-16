İtfaiyeciler, asansörden kurtarma eğitimi alıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, vatandaşlarımıza yönelik yangın, afet ve acil durum eğitimleri verirken, kendi hizmet kalitesini artırma adına çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda itfaiyeciler, asansörden kurtarma eğitimi aldı.

ASANSÖRDEN KURTARMA

Çok katlı yapılarda, ulaşım yönünden hayatımızı kolaylaştıran asansörler, gelişen teknolojiyle birlikte hem güvenlik hem de rahatlık anlamında değişiyor. Bununla birlikte kullanımı arttıkça, çeşitli sebeplerden ötürü asansörlerde mahsur kalma olaylarıyla karşılaşılabiliyor. Olası mahsur kalma ve kurtarma olaylarına İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler müdahale ediyor. Gelişen teknolojilere göre İtfaiyecilerin yeni asansör tiplerini ve güvenlik sistemlerini tanımaları adına eğitimler düzenleniyor.

İTFAİYECİLER EĞİTİM ALDI

Sadece binalarda kullanılan asansör tipleri haricinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından halkımızın hizmetine sunulan üst geçit ve benzeri yerlerdeki asansörlere yönelik de bilgiler aktarılıyor. Eğitimler, gruplar halinde tüm itfaiye personeline aktarılıyor. Eğitim hizmeti, AKE Asansör, Yürüyen Merdiven ve Engelli Sistemleri tarafından veriliyor.

BİLGİ GÜNCELLEMESİ

Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı, hizmet kalitesini artırmak adına farklı branşlarda da eğitim hizmetleri alıyor. Bu sayede, bilgi ve beceri seviyesini güncel tutarak vatandaşlarımıza daha etkili hizmet verilmesi hedefleniyor.