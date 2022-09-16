16 Eyl 2022 - 10:01- Asayiş G: 16 Eyl 2022 - 10:05

Asansörleri bu hale getirdiler

Büyükşehir Belediyesi, bazı şahısların tekmeleyip boyayla zarar verdiği asansörü bakıma alacak.

Asansörleri bu hale getirdiler mask
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Büyükşehir Belediyesi, kentin üst geçitlerinde bulunan, özellikle engelli ve yaşlı vatandaşların güvenliği ve konforu için üstgeçitlere asansör ve yürüyen merdivenler inşa ediyor. Periyodik bakımları düzenli olarak yapılan asansörlere bazı kişi veya kişilerce zarar veriliyor. Çayırova Yenimahalle’de bulunan üst geçitteki asansörde verilen zarar nedeniyle bakıma alındı. Bakım sırasında asansör hizmet vermeye devam edecek. Çayırova Yenimahalle’de bulunan Şehit Piyade Çavuş Murat Tevlim üst geçidi asansörüne de bazı kişi veya kişilerce zarar verildi. Her gün yüzlerce insanın kullandığı asansörün kapısı tekmelendi. Ayrıca asansör konsolu ve kapı üzerine sprey boyalarla yazılar yazıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığınca asansörün bakımı yapılacak. Tamir ve bakım süresince vatandaşların mağdur edilmemesi için asansör kapatılmayacak. Zarar verilen kapı mekanizması ekipler tarafından tamir edilecek.
Asansör konsolu ve kapı üzerine yapılan boya işlemleri ekipler tarafından silinecek.

# tarafından, Büyükşehir Belediyesi, Çayırova

16 Eyl 2022 - 10:01 - Asayiş

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