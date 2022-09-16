Kocaeli Anadolu Lisesi velilerinden ‘durak’ talebi

Başiskele’de bulunan Kocaeli Anadolu Lisesi’nin velileri, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nın başladığı şu günlerde Karamürsel istikametinden okula giden öğrencilerin inebileceği bir durağın olmadığından şikayet ediyor. Çocuklarının güvenliği konusunda tedirgin olduklarını ifade eden veliler, üst geçidin olduğunu ancak İzmit istikametinde durağın ve yaya geçidinin bulunmadığını gazetemize aktardılar. Öğrencilerin bölgede bulunan alt geçidi kullandığını ancak alt geçidin de güvensiz olduğunu söylediler. Olumsuz hava şartlarını göz önünde bulunduran bazı veliler, çocuklarını servise vermek zorunda kaldıklarını belirttiler.

OKUL YÖNETİMİNE BİLDİRDİLER

Okul yönetimine sorunu bildirdiklerini belirten veliler, okul yönetiminin konu ile ilgili gerekli yerlere müracaat ettiklerini ancak henüz herhangi bir adım atılmadığını söylediklerini ifade ettiler. Kocaeli Anadolu Lisesi velileri, çocuklarının güvenliği için yetkililerden yardım bekliyor.