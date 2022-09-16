16 Eyl 2022 - 10:43- Gündem G: 16 Eyl 2022 - 10:55

Gazetemiz yine ulusal basında

Gazetemizin bugünkü sayısı, Fox TV’de gazeteci İlker Karagöz'ün spikerliğini yaptığı Çalar Saat’te yayınlandı

Gazetemiz yine ulusal basında mask

2022-2023  eğitim ve öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başladı. Yeni dönem için Kocaeli Bakkallar, Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası yeni kantin fiyat tarifesini yayınladı. Tarifenin duyurulmasının  ardından  okul kıyafeti, kırtasiye masrafı vb. giderlerle maddi anlamda ciddi zorluk yaşayan velilerin sorunlarını manşet yapan gazetemizin bugünkü sayısı yine Fox TV’de gazeteci İlker Karagöz'ün spikerliğini yaptığı Çalar Saat’te yayınlandı. Kurulduğu günden beri Kocaeli'nin sorunlarını yazan ve bunların çözümü için ön ayak olan gazetemiz vatandaşların sesini ulusalda da ulaşmasını sağlıyor.
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16 Eyl 2022 - 10:43 - Gündem

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