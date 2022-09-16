Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Akın Doğan 8 Ekim’de gerçekleştirilecek seçimlerde aday olmadığını açıkladı. Gazetemize açıklama yapan Doğan, şu ifadelerde bulundu; “Aday değilim. Ne meclise ne komiteye, ne başkanlığa. Ekip arkadaşlarımla konuştum, ortak bir karar aldık. Komiteler dahil olmak üzere hiçbir yere aday değilim” dedi.
16 Eyl 2022 - 10:51- Gündem Güncelleme: 16 Eyl 2022 - 10:56
Akın Doğan aday değil!
KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, 8 Ekim’de gerçekleştirilecek KOTO seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. Doğan, “Hiçbir yere aday değilim” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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Oktay - NECMİ İLE TERSTİ ONUN ŞAHSİ ÇIKAR ÇALIŞMALARINDAN SİYASETİNDEN BIKTI NECMİDE ALT YAPIYI YAPTI AYAĞINI KAYDIRDI BUNCA ZAMAN İYİ DAYANDI AKIN DOĞAN ADAMDIR
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.