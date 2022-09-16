Akın Doğan aday değil!

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Akın Doğan 8 Ekim’de gerçekleştirilecek seçimlerde aday olmadığını açıkladı. Gazetemize açıklama yapan Doğan, şu ifadelerde bulundu; “Aday değilim. Ne meclise ne komiteye, ne başkanlığa. Ekip arkadaşlarımla konuştum, ortak bir karar aldık. Komiteler dahil olmak üzere hiçbir yere aday değilim” dedi.