16 Eyl 2022 - 10:51- Gündem G: 16 Eyl 2022 - 10:56

Akın Doğan aday değil!

KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, 8 Ekim’de gerçekleştirilecek KOTO seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. Doğan, “Hiçbir yere aday değilim” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Akın Doğan aday değil! mask

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Akın Doğan 8 Ekim’de gerçekleştirilecek seçimlerde aday olmadığını açıkladı. Gazetemize açıklama yapan Doğan, şu ifadelerde bulundu; “Aday değilim. Ne meclise ne komiteye, ne başkanlığa. Ekip arkadaşlarımla konuştum, ortak bir karar aldık. Komiteler dahil olmak üzere hiçbir yere aday değilim” dedi.

# bir, başkanı

16 Eyl 2022 - 10:51 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

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Oktay - NECMİ İLE TERSTİ ONUN ŞAHSİ ÇIKAR ÇALIŞMALARINDAN SİYASETİNDEN BIKTI NECMİDE ALT YAPIYI YAPTI AYAĞINI KAYDIRDI BUNCA ZAMAN İYİ DAYANDI AKIN DOĞAN ADAMDIR

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Eylül 12:31

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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