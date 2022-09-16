Büyükşehir’den KPSS için ek sefer

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 18 Eylül Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girecek adayların ulaşımda sorun yaşamaması için aynı gün ek seferler düzenleyecek. Bu kapsamda 13, 170, 175, 190, 210, 255, 435, 530, 630, 635, 750 ve 755 No’lu hatlar da pazar günü ek sefer uygulanacak.
12 HATTA EK SEFER
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 18 Eylül Pazar günü saat 10.15'te gerçekleşecek Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) özel ek sefer düzenleyecek. Sınava girecek adayların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için 13, 170, 175, 190, 210, 255, 435, 530, 630, 635, 750 ve 755 No’lu hatlarda pazar günü ek sefer uygulanacak. 170, 175, 190, 255, 265, 300, 435, 530, 600, 630, 635, 640, 645, 650, 750 ve 755 numaralı hatlar ise saat 17.00'ye kadar Umuttepe'ye çıkacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.