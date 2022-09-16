Büyükşehir’den KPSS için ek sefer

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 18 Eylül Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girecek adayların ulaşımda sorun yaşamaması için aynı gün ek seferler düzenleyecek. Bu kapsamda 13, 170, 175, 190, 210, 255, 435, 530, 630, 635, 750 ve 755 No’lu hatlar da pazar günü ek sefer uygulanacak.

12 HATTA EK SEFER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 18 Eylül Pazar günü saat 10.15'te gerçekleşecek Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) özel ek sefer düzenleyecek. Sınava girecek adayların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için 13, 170, 175, 190, 210, 255, 435, 530, 630, 635, 750 ve 755 No’lu hatlarda pazar günü ek sefer uygulanacak. 170, 175, 190, 255, 265, 300, 435, 530, 600, 630, 635, 640, 645, 650, 750 ve 755 numaralı hatlar ise saat 17.00'ye kadar Umuttepe'ye çıkacak.