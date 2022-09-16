Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası seçime gidiyor

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası, 14. Olağan Genel Kurulu yarın çoğunluk aranmaksızın yapılacak. 10-11 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan genel kurul çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 17 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da Kocaeli Ticaret Odası’nda (KOTO) genel kurul gerçekleştirilecek. 18 Eylül Pazar günü ise aynı yerde seçimler yapılacak.

“ÇOK YOĞUN BİR TEMPODA ÇALIŞTIK”

İki yılda bir gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Mehmet Bostancı tek aday olurken, seçimde 354 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Genel kurul öncesi gazetemize açıklama yapan Bostancı, “Yarın gerçekleştirilecek olan 14’üncü Olağan Genel Kuruluna meslektaşlarımızı davet ediyorum. Demokratik haklarını kullanarak oylarını kullanmalarını istiyorum. İki dönem boyunca çok yoğun bir tempoda çalıştık. Meslektaşlarımın bizleri değerlendirmelerini talep ediyorum. Aynı çatı altında meslekte mücadelemize katkı sunmalarını istemekteyim” ifadelerine yer verdi.