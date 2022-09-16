16 Eyl 2022 - 11:42- Kültür-Sanat G: 16 Eyl 2022 - 11:43

Çocuk şenliğinde doyasıya eğlendiler

İzmit Belediyesi’nin düzenlediği müzikli çocuk tiyatrosuna katılan minikler doyasıya eğlendi.
Çocuk şenliğinde doyasıya eğlendiler mask
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İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen çocuk etkinliklerinin son adresi Yahya Kaptan Gülümse Kafe oldu. Etkinlikte çocuklar kendilerine özel hazırlanan gösterilerle eğlenceli vakit geçirdi. Ailelerin de çocukları ile birlikte yer aldığı etkinliklerde minikler coşku dolu anlar yaşadı. Çocuklara özel olarak sergilenen müzikli çocuk tiyatrosu büyük beğeni toplarken, minikler birbirinden renkli etkinliklerle güzel bir gün geçirdi.
# bir, ile, tarafından, İzmit belediyesi

16 Eyl 2022 - 11:42 İHA Kocaeli- Kültür-Sanat

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