16 Eyl 2022 - 11:43- Gündem G: 16 Eyl 2022 - 11:44

Asrın felaketini yaşayan Gölcük’te 103 metruk bina yıkıldı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde risk oluşturan 103 metruk binanın yıkım işlemi gerçekleştirildi.
Asrın felaketini yaşayan Gölcük’te 103 metruk bina yıkıldı mask
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Gölcük Belediyesi, ilçe genelinde onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binalar ile vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor. Son olarak Denizevler Mahallesi 40.Sokak’ta bulunan atıl yapının yıkım ve enkaz kaldırma işlemi belediye ekipleri tarafından tamamlandı. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte ilçe genelinde toplam 103 metruk bina yıkılarak, enkazı kaldırıldı.
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16 Eyl 2022 - 11:43 İHA Kocaeli- Gündem

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Yorumlar

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Mert - hatta mezbaha da yıkıldı. devletin mezbahası. yapan kim devlet yıkan kim devlet (belediye) . gerekçesi "iş yapmıyormuş". özel sektör yapıyor ama.

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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