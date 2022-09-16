Asrın felaketini yaşayan Gölcük’te 103 metruk bina yıkıldı

Gölcük Belediyesi, ilçe genelinde onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binalar ile vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor. Son olarak Denizevler Mahallesi 40.Sokak’ta bulunan atıl yapının yıkım ve enkaz kaldırma işlemi belediye ekipleri tarafından tamamlandı. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte ilçe genelinde toplam 103 metruk bina yıkılarak, enkazı kaldırıldı.