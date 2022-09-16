16 Eyl 2022 - 11:55- Siyaset G: 16 Eyl 2022 - 11:57

CHP hane ziyaretlerini sürdürüyor

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetim kurulu üyeleri, Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel ve ilçe yönetiminin koordinasyonunda devam eden hane ziyaretlerine katıldı

CHP hane ziyaretlerini sürdürüyor mask
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Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli İl Örgütü, Sokak Örgütlenmesi çalışmaları kapsamında 12 ilçede hane ziyaretlerini sürdürüyor. CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, ilçe yönetimi, İlçe Kadın Kolu Başkanı Mine İşeri, öbek sorumluları ve partililerin önceki akşam gerçekleştirdiği hane ziyaretlerine CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

KOMŞUNUN DERDİNE ÇÖZÜM

Öbek olarak adlandırılan ve en fazla 400 kişinin yaşadığı alanların oluşturulmasıyla belirlenen bölgelerde hane ziyaretlerini yapan CHP’liler, vatandaşların taleplerini dinledi. Genel ve yerel siyasetin yanı sıra aynı bölgede yaşayan ve partide görev yapan kişilerin, komşularının yaşadığı sıkıntıların çözümü noktasında aracılık ettiği ziyaretlerde CHP’liler, Gölcüklüler tarafından büyük bir ilgiyle ağırlandı.
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16 Eyl 2022 - 11:55 - Siyaset

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Yorumlar

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Y.kaptanlı - eğer bizim eve gelirlerse duvarda devasa dünya liderinin resmini görürler allahın misafiriyiz diye eve girmek isterlerse alırım sadece chp nin avukatı olup partiden atılan m.k.çiçek bile partinin 650 milyonun kayıp ne oldu sorusunu soracam birde parti içindeki tecavüzleri neden hep halı altı yaptılar cevap verecekler

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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