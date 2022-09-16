CHP hane ziyaretlerini sürdürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli İl Örgütü, Sokak Örgütlenmesi çalışmaları kapsamında 12 ilçede hane ziyaretlerini sürdürüyor. CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, ilçe yönetimi, İlçe Kadın Kolu Başkanı Mine İşeri, öbek sorumluları ve partililerin önceki akşam gerçekleştirdiği hane ziyaretlerine CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

KOMŞUNUN DERDİNE ÇÖZÜM

Öbek olarak adlandırılan ve en fazla 400 kişinin yaşadığı alanların oluşturulmasıyla belirlenen bölgelerde hane ziyaretlerini yapan CHP’liler, vatandaşların taleplerini dinledi. Genel ve yerel siyasetin yanı sıra aynı bölgede yaşayan ve partide görev yapan kişilerin, komşularının yaşadığı sıkıntıların çözümü noktasında aracılık ettiği ziyaretlerde CHP’liler, Gölcüklüler tarafından büyük bir ilgiyle ağırlandı.