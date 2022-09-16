Levent Gürbey vefat etti

Kocaelispor efsanelerinden olan Bülent Gürbey'in kardeşi, bir dönem Kocaelispor forması giyen Levent Gürbey (48) uzun zamandır mücadele ettiği kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Gürbey'in cenazesi yarın (cumartesi) öğle namazını müteakip Fevziye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.