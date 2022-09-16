16 Eyl 2022 - 12:26- Asayiş G: 16 Eyl 2022 - 12:29

Levent Gürbey vefat etti

Kocaelispor efsanelerinden olan Bülent Gürbey'in kardeşi, bir dönem Kocaelispor forması giyen Levent Gürbey hayatını kaybetti.

Levent Gürbey vefat etti mask

Kocaelispor efsanelerinden olan Bülent Gürbey'in kardeşi,  bir dönem Kocaelispor forması giyen Levent Gürbey (48) uzun zamandır mücadele ettiği kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Gürbey'in cenazesi yarın (cumartesi) öğle namazını müteakip Fevziye Camii'nde kılınacak cenaze namazının  ardından toprağa verilecek.
# ardından, bir, Kocaelispor

16 Eyl 2022 - 12:26 - Asayiş

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