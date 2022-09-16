16 Eyl 2022 - 12:37- Gündem G: 16 Eyl 2022 - 12:38

Cumhuriyet Parkı çocuk cıvıltılarıyla şenlendi

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Çocuk Şenlikleri etkinliğiyle dün akşam Cumhuriyet Parkı çocuk cıvıltılarıyla şenlendi

Cumhuriyet Parkı çocuk cıvıltılarıyla şenlendi mask
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İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, çocuklar için organize ettiği Çocuk Şenlikleri etkinliğine dün akşam Cumhuriyet Parkı’nda devam etti. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde ebeveynler de çocuklarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirdi. 

FATMA ABLALARINA TEŞEKKÜR ETTİLER

Şişme oyun parkında eğlenceli vakit geçiren çocukların cıvıltıları Cumhuriyet Parkı’na neşe katarken ebeveynler de yapılan etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çocuklara ikramların da yapıldığı programda doyasıya eğlenen minikler Fatma Ablalarına teşekkür ettiler.
# İzmit belediyesi

16 Eyl 2022 - 12:37 - Gündem

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