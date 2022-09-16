Cumhuriyet Parkı çocuk cıvıltılarıyla şenlendi

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, çocuklar için organize ettiği Çocuk Şenlikleri etkinliğine dün akşam Cumhuriyet Parkı’nda devam etti. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde ebeveynler de çocuklarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirdi.
FATMA ABLALARINA TEŞEKKÜR ETTİLER
Şişme oyun parkında eğlenceli vakit geçiren çocukların cıvıltıları Cumhuriyet Parkı’na neşe katarken ebeveynler de yapılan etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çocuklara ikramların da yapıldığı programda doyasıya eğlenen minikler Fatma Ablalarına teşekkür ettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.