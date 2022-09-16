Olay, Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ndeki Ali Rıza Cansu Vakfı Cami’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık amacıyla camiye giren şüpheli, bir süre gezindikten sonra camideki güvenlik kamerasınca görüntülendiğini fark etti. Panik olan şahıs, kamerayı yerinden söküp, yanına alarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamerasının yerinde olmadığını gören cami yetkilileri şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
16 Eyl 2022 - 13:29- Asayiş Güncelleme: 16 Eyl 2022 - 13:30
Hırsızlık için girdiği camide kendisini görüntüleyen kamerayı çaldı
Kocaeli’de hırsızlık için girdiği camide güvenlik kamerasının kendisini görüntülediğini fark eden hırsız, kamerayı yerinden söküp yanına aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.