TFF bizi boş geçmiyor!

Kocaelispor’un Sarıyer ile oynadığı maçta yeşil siyahlı kulüp “Saha olayları" nedeniyle disipline sevk edildi. Sarıyer ekibi ise “Çirkin ve kötü tezahüratı" ve “6 futbolcusunun sarı kart görmesi” disiplinlik oldu. Öte yandan Kocaelispor, cumartesi günkü Serik Belediyespor maçında "Saha olayları, Talimatlara aykırı hareketler ve “Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedenleri ile de PFDK'ya sevk edilmişti.