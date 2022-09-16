16 Eyl 2022 - 15:04- Spor G: 16 Eyl 2022 - 15:05

TFF bizi boş geçmiyor!

Kocaelispor’un Sarıyer ile oynadığı maçta yeşil siyahlı kulüp “Saha olayları" nedeniyle disipline sevk edildi. Sarıyer ekibi ise “Çirkin ve kötü tez...
TFF bizi boş geçmiyor! mask

Kocaelispor’un Sarıyer ile oynadığı maçta yeşil siyahlı kulüp “Saha olayları" nedeniyle disipline sevk edildi. Sarıyer ekibi ise “Çirkin ve kötü tezahüratı" ve “6 futbolcusunun sarı kart görmesi” disiplinlik oldu. Öte yandan Kocaelispor, cumartesi günkü Serik Belediyespor maçında "Saha olayları, Talimatlara aykırı hareketler ve “Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedenleri ile de PFDK'ya sevk edilmişti.
# ile, Kocaelispor, Serik Belediyespor

16 Eyl 2022 - 15:04 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.953.620 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Haydi kızlar! mask
Haydi kızlar!
Burak Özbakır: Çok heyecanlıyım! mask
Burak Özbakır: Çok heyecanlıyım!
TFF bizi boş geçmiyor! mask
TFF bizi boş geçmiyor!
Derince 3’te 3 peşinde! mask
Derince 3’te 3 peşinde!
Muhteşem tesis 30 Eylül’de açılıyor mask
Muhteşem tesis 30 Eylül’de açılıyor
Yoga Home yeni sezona merhaba dedi mask
Yoga Home yeni sezona merhaba dedi
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL