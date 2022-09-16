Kocaelispor’un Sarıyer ile oynadığı maçta yeşil siyahlı kulüp “Saha olayları" nedeniyle disipline sevk edildi. Sarıyer ekibi ise “Çirkin ve kötü tezahüratı" ve “6 futbolcusunun sarı kart görmesi” disiplinlik oldu. Öte yandan Kocaelispor, cumartesi günkü Serik Belediyespor maçında "Saha olayları, Talimatlara aykırı hareketler ve “Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedenleri ile de PFDK'ya sevk edilmişti.
16 Eyl 2022 - 15:04- Spor Güncelleme: 16 Eyl 2022 - 15:05
TFF bizi boş geçmiyor!
Kocaelispor’un Sarıyer ile oynadığı maçta yeşil siyahlı kulüp “Saha olayları" nedeniyle disipline sevk edildi. Sarıyer ekibi ise “Çirkin ve kötü tez...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.