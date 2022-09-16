Derince 3’te 3 peşinde!

Son derece zahmetli bir süreçten geçen mali anlamda yaşadığı sorunların dayanılmaz noktaya geldiği Belediye Derincespor’da yüksek karakterli teknik ekip ve futbolcular önce Eskişehir ardından Karşıyaka’yı mağlup ederek sezona flaş bir giriş yaptı. 3. Lig 1. Grup’ta yer alan Belediye Derincespor cumartesi mesaisinde, Ömer Tuğ’un forma giydiği, iki maçta 1 puanı bulunan Kelkit Belediyespor’u konuk edecek ve Derince Stadı’ndaki maç saat 16.00’da başlayacak. Maç saatinde sıcaklık yaklaşık 40 derece olacak. Sarı lacivertlilerde antrenman esnasında çapraz bağları kopan Melih Alcu forma giyemeyecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.