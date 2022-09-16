Haydi kızlar!

Federasyon Kupası’nda mücadele eden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ilk iki maçında Yalova VIP ve Antalya Güneşi karşısında rahat galibiyetler elde etmişti. Mavi yeşilliler grup liderliği maçında 1. Lig’in yatırım yapan takımlarından Tarsus Belediyesi’ne 10 sayı farkla 78-68 mağlup oldu ve grubu ikinci sırada bitirerek son 8’e kaldı.

KAZANIRSAK SON 4’TEYİZ

Ekibimizde Kym 15, Deniz 14, Senay 11, Betül Pehlivan 9, Betül Erkoyuncu 6, Nur Sezen ve Kardelen 4 sayı attı. Tarsus’ta Sasha 30 ve Hande de 19 sayı ile galibiyette önemli rol aldılar. Kızlar bugün Elazığ İl Özel İdare ile son 4’e kalmak için mücadele edecek. Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu’ndaki maç 15.15’te başlayacak.