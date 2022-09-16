Öğrencilerin sınıfta sıkılan biber gazıyla hastanelik olmasına çifte soruşturma

Olay dün Akpınar Mahallesi'nde bulunan Fatma Seher Ortaokulu'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir 5'inci sınıf öğrencisi ailesi tarafından kendisini koruması için verilen biber gazını okula getirerek arkadaşlarının merak etmesi nedeniyle teneffüs sırasında sınıf içerisinde sıktı. Yayılan gaz nedeniyle birçok öğrenci olaydan etkilendi. Olayı gören öğretmenler durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri biber gazından etkilenen öğrencilere müdahalede bulunurken, 4 öğrenci ambulanslarla hastaneye götürüldü. Hastanelerde tamamlanan tedavilerinin ardından öğrenciler taburcu edildi. Olayın ardından hem adli hem idari soruşturma başlatıldı. Okul yönetimi tarafından başlatılan soruşturmada velilerin de ifadesine başvurularak olayın meydana geliş şekli araştırılacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
1453 - müdür ve öğretmenlere soruşturma acılmalı demek oluyorki okulda disiplin yok öğrencide derhal okuldan atılmalı zaten eğitim yok bide böyle işlerle velileri germeyin saygilarımla
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.