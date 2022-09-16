Çakıcı ve yönetimi olağanüstü kongre kararı için 90 imzayı personele teslim etti

DEVA Partisi İzmit İlçe Başkanı Çağrı Çakıcı ve yönetim kurulu, İl Başkanı Adem Koç’un tutum ve tavırları nedeni ile 28 Ağustos’ta istifa ettiğini duyurmuş aradan geçen kısa bir süre sonra Çağrı Çakıcı, yönetimiyle birlikte il başkanlığına aday olduğunu açıklamıştı. Bugün DEVA Partisi İzmit İlçe Başkanlığı binası önünde Çakıcı ve yöneticiler basın açıklaması gerçekleştirdi. 90 adet imza İl Binasında çalışan personele teslim edildi.

“370 DELEGEDEN 90 TANE DELEGENİN İMZASI NOTER ONAYLI HAZIR”

Çakıcı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “İstifadan bir hafta sonrasında il başkanlığına adaylığımı koymuştum. Geçen hafta Genel Başkan Yardımcımız İdris Şahin Bey’in ‘eğer bir haksızlık olduğu düşülüyorsa imza toplayarak kongre sürecini başlatabilirler’ açıklaması gerçekleştirilmişti. Bu açıklamadan sonra pazartesi günü 5 gün içerisinde tüm teşkilatlarımızla istişarelerimizi yaptık. Bugün itibariyle 370 tane delegesi olan DEVA Partisi İl Başkanlığı’nda 90 tane delegenin imzasını noter onaylı hazırladık ve tüzük gereği il başkanlığımızın olağanüstü kongreye gitmesi için başvuruda bulunuyoruz.

“İL BAŞKANINA TESLİM EDECEĞİMİZİ SÖYLEDİK”

90 imzanın dışında da bir iki güç içerisinde ilave olacak imzalar var. Biz burada demokrasi için yola çıktık. Yola çıktığımızda parti tüzüğüne inanarak yola çıktık. O sebeple istifamız gerçekleşmişti. İl başkanlığının olağanüstü kongreye gitmesi için yeter sayıda noter onaylı belgemizi hazırladık ve bugün il başkanlığına teslim etmek için geldik. İl başkanımıza da bunu yapacağımıza dair bilgilendirmemizi yaptık ancak il başkanlığından Halkla İlişkiler Birim Başkanı Emin Birlik Bey ile görüştük. Kendisi geleceğini söylemişti. Az önce görüşmemizde de gelemeyeceğini söyledi. Kime teslim etmemiz gerektiğini sorduğunda il binasında görevli olarak çalışan Aysel Hanım’a teslim edeceğimizi söylediler.

“BİR İL YÖNETİM KURULU ÜYESİ EVRAK ALMIYOR”

İl başkanımızı aradık ulaşamadık. İlden yönetici arkadaşları aradık. Bize gelip alamayacaklarını, öyle bildirim yapıldığını söyledi. Kendi partimiz maalesef başvurumuzu almak için bir il yönetim kurulu üyesi evrak almıyor ve bunu çay dağıtan görevli ablamıza vermemiz söyleniyor. İnşallah bu demokrasi mücadelesinde sandık önümüze gelir. Sandık önümüze geldiğinde de bu şöleni hep beraber yaşarız. 2 sene önce geldiğimiz başlangıcın son noktası.”