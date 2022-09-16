16 Eyl 2022 - 16:36- Gündem G: 16 Eyl 2022 - 16:39

Orman parkı yerleri kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Orman parkı yerleri kiraya verilecektir

Orman parkı yerleri kiraya verilecek mask

Dilovası Orman İşletme Şefliği Bademlertepe Mevkii 260 Numaralı bölme içerisinde kalan 7,25 Ha. Alanda Bademlertepe Konaklamasız Orman Parkı, Dilovası Orman İşletme Şefliği OSB Yolu Mevkii 245, 246, 247 Numaralı bölmeler içerisinde kalan 10,14 Ha. Alanda Ericektepe Konaklamasız Orman Parkı Yerinin işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile Orman Parkları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi uyarınca Kapalı Teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecek

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16 Eyl 2022 - 16:36 - Gündem

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