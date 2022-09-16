16 Eyl 2022 - 16:45- Gündem G: 16 Eyl 2022 - 16:48

Akaryakıt satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Akaryakıt satın alınacak

16 Eyl 2022 - 16:45 - Gündem

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