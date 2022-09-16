İzmit Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Gazilik unvanı verilmesinin 101. yılı ve Gaziler Günü münasebetiyle büyük mücadeleler vererek vatanını canı pahasına koruyan Gazilerimizi unutmadı. İzmit Belediyesi Koordinatörleri Ozan Aksu, Hakan Yalçın ve Cem Serhat Dayanç İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in adına gazileri evlerinde ziyaret ederek, Başkan Hürriyet’in selamlarını ve hediyelerini iletti. Gaziler ve aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesi yetkililerine teşekkür ettiler.
16 Eyl 2022 - 17:11- Gündem Güncelleme: 16 Eyl 2022 - 17:13
İzmit Belediyesinden gazilere anlamlı ziyaret
İzmit Belediyesi Koordinatörleri, Gaziler Günü nedeniyle gazileri ziyaret ederek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in mesajını iletip hediyelerini takdim etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.