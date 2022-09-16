Büyükakın: Ahilik teşkilatı, birliğin bel kemiğidir

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ahilik Haftası kutlama programları çerçevesinde Ahilik Kutlama Komitesi’nde yer alan Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş ile Ahilik Kutlama Komite üyelerini makamında ağırladı. ‘Yılın Ustası’ Ömer Sünük, ‘Yılın Kalfası’ Nurullah Avcı ve ‘Yılın Çırağı’ Mert Okur’u ayrıca tebrik etti.

“AHİLİK ANLAYIŞINI YAYMALIYIZ”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Büyükakın, “Hepimiz biliyoruz ki ahilik, ahlaktır. Ahilik geleneği; akıl, ahlak gibi sevgi, kardeşlik ve karşılıklı dayanışmanın bir arada olduğu muazzam bir sosyal kuralların birleşimidir. Ahilik Teşkilatı, yüzyıllarca bu kadim topraklarda ticaretin, dayanışmanın, birliğin ve beraberliğin bel kemiğidir. Burada çok önemli değerlerimiz var. Ahilik anlayışının yayılması için elimizden geleninin fazlasını yapmalıyız” dedi.

“BİZLERE ÇOK DESTEK VERDİNİZ”

Görüşmede KESOB Başkanı Kadir Durmuş, “Tahir Başkanım, siz de esnaf çocuğusunuz. Bizi çok iyi anladığınızı biliyoruz. Bugüne kadar bizlere çok destek verdiniz, vermeye devam ediyorsunuz. İnşallah esnafın yanında olmakla birlikte destekçisi olmaya devam edeceksiniz” ifadelerini sarf etti.